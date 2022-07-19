ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Потери России в войне против Украины превысили 38 500 военных: новые данные Генштаба

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 09:06
Потери России в войне против Украины превысили 38 500 военных: новые данные Генштаба Фото: потери России в войне против Украины превысили 38 500 военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать 100 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38550 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.

Общие боевые потери России на 19 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 38 550 (+100) человек ликвидировано;
  • танков - 1691 (+4);
  • боевых бронированных машин - 3892 (+6);
  • артиллерийских систем - 851 (+2);
  • РСЗО - 248 (+0);
  • средства ПВО - 113 (+0);
  • самолетов - 220 (+0);
  • вертолетов - 188 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 693 (+3);
  • крылатые ракеты - 167 (+1);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2767 (+14);
  • специальной техники - 70 (+2).

Напомним, ВСУ за сутки уничтожили на юге 65 российских оккупантов и много военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Войска РФ
NEWS
Данилов заявил об определенном паритете на фронте: "Но хотелось бы большего"
Данилов заявил об определенном паритете на фронте: "Но хотелось бы большего"
DAILY
За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит
Милан Лелич, Владислав Красинский За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит