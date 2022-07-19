Потери России в войне против Украины превысили 38 500 военных: новые данные Генштаба
Фото: потери России в войне против Украины превысили 38 500 военных (Getty Images)
За минувшие сутки Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать 100 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38550 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.
Общие боевые потери России на 19 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 38 550 (+100) человек ликвидировано;
- танков - 1691 (+4);
- боевых бронированных машин - 3892 (+6);
- артиллерийских систем - 851 (+2);
- РСЗО - 248 (+0);
- средства ПВО - 113 (+0);
- самолетов - 220 (+0);
- вертолетов - 188 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 693 (+3);
- крылатые ракеты - 167 (+1);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2767 (+14);
- специальной техники - 70 (+2).
Напомним, ВСУ за сутки уничтожили на юге 65 российских оккупантов и много военной техники.
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