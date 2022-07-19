Потери России в войне против Украины превысили 38 500 военных: новые данные Генштаба

За минувшие сутки Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать 100 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38550 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.

Напомним, ВСУ за сутки уничтожили на юге 65 российских оккупантов и много военной техники.

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