UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска не смогут быстро продвинуться в Северодонецке, - ISW

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские войска начали прямые атаки на Северодонецк Луганской области, несмотря на то, что еще не полностью окружили город. На протяжении войны они плохо себя показали в операциях в застроенной городской местности и вряд ли смогут быстро продвинуться в самом Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Эксперты отметили, что Российские силы продолжают наращивать позиции вокруг города, но еще не окружили украинских защитников. ВСУ держат оборону на востоке Украины и замедлили продвижение оккупантов.

"Российские силы, скорее всего, продолжат постепенное наступление и могут в ближайшие дни окружить Северодонецк, но российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские войска, вероятно, не смогут увеличить темпы своего наступления", - говорится в сообщении.

Напомним, российские диверсанты захватили гостиницу на окраине Северодонецка.

Мы также писали о том, что на окраинах Северодонецка идут тяжелые бои. При этом ВСУ продолжают держать оборону в районе Золотого и Екатериновки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВойна России против Украины