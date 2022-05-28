Російські війська не зможуть швидко просунутися в Сєвєродонецьку, - ISW

Російські війська почали прямі атаки на Сєвєродонецьк Луганської області, незважаючи на те, що ще не повністю оточили місто. Протягом війни вони погано себе показали в операціях в забудованій міській місцевості і навряд чи зможуть швидко просунутися в самому Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначили, що російські сили продовжують нарощувати позиції навколо міста, але ще не оточили українських захисників. ВСУ тримають оборону на сході України і сповільнили просування окупантів.

"Російські сили, швидше за все, продовжать поступовий наступ і можуть найближчими днями оточити Сєвєродонецьк, але російські операції навколо Ізюма залишаються в глухому куті, і російські війська, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу", - йдеться в повідомленні.