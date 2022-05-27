На окраинах Северодонецка идут тяжелые бои, в город зашла вражеская ДРГ

Войска РФ пытаются прорвать украинскую оборону вблизи города Северодонецка Луганской области. Сейчас ведутся тяжелые бои в его окрестностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

Российские оккупанты также наступают в Боровском.

Он также рассказал, что ВСУ продолжают держать оборону в районе Золотого и Екатериновки. В Тошковке украинским защитникам удалось отодвинуть вражескую армию и закрепить позиции.

"Трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно", - подчеркнул глава ОВА.

В то же время, по его словам, возможность поставок гуманитарных грузов и проведения эвакуации сохраняется.

В свою очередь глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк в эфире телемарафона сообщил, что в отель "Мир" вошла вражеская ДРГ.

12 человек удалось вывезти в Лисичанск. Сейчас эвакуация происходит малыми группами.

60% жилого фонда Северодонецка разрушено, 85-90% строений города повреждены и будут нуждаться в капитальном восстановлении.

В городе не менее полутора тысяч погибших и погребенных, около 12-13 тысяч человек остаются в Северодонецке.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска смогли захватить село Медная Руда Донецкой области. Продолжаются попытки наступления на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что российские военные продолжают наступление на Северодонецком направлении. Оккупантам удалось достичь частичного успеха в направлении Устиновки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.