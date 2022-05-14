ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские войска смогли добиться частичного успеха в районе Авдеевки, - Генштаб

Новина українською →
Донбасс, Суббота 14 мая 2022 18:43
Российские войска смогли добиться частичного успеха в районе Авдеевки, - Генштаб Фото: в районе Авдеевки российские войска сумели добиться частичного успеха (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские войска продолжают попытки наступления на Донбассе при поддержке воздушных и артиллерийских ударов. В районе Авдеевки противник сумел добиться частичного успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что на Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на подготовке наступления в направлении Северодонецка, Соледара и Бахмута. Оккупанты перегруппировывают силы и пополняют запасы. В этот район перекинуты две батальонные тактические группы.

Одновременно российские войска не прекращают попыток наступления на Донбассе. Противник пытается продвинуться вперед под прикрытием авиации и артиллерии. В районе Авдеевки враг сумел добиться частичного успеха.

Напомним, днем ранее украинские военные отбили 10 атак противника на Донбассе.

Отметим, российское наступление на Донбассе срывают украинские артиллеристы - они помешали противнику переправиться через Северский Донец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Авдеевка Генштаб ВСУ Донецкая область Война в Украине
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС