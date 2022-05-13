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На Донбассе ВСУ отбили 10 атак россиян: на трех локациях продолжаются бои

Новина українською →
Пятница 13 мая 2022 22:18
На Донбассе ВСУ отбили 10 атак россиян: на трех локациях продолжаются бои Украинские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 10 атак врага. Отмечается, что еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил.

Враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах, уничтожает административные здания, больницы, школы и детские сады.

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили:

  • 5 танков;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 6 единиц боевой бронированной техники;
  • 7 вражеских автомобилей.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, что вчера, 12 мая, ВСУ на Донбассе отбили 18 атак врага.

Также мы писали, что войска РФ за сутки в Донецкой области убили одного гражданского.

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