Російські війська змогли домогтися часткового успіху в районі Авдіївки, - Генштаб

Російські війська продовжують спроби наступу на Донбасі за підтримки повітряних і артилерійських ударів. В районі Авдіївки противник зумів домогтися часткового успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

Повідомляється, що на Донецькому напрямку противник зосередив основні зусилля на підготовці наступу в напрямку Сєвєродонецька, Соледара і Бахмута. Окупанти перегруповують сили і поповнюють запаси. У цей район перекинуті дві батальйонні тактичні групи.

Одночасно російські війська не припиняють спроб наступу на Донбасі. Противник намагається просунутися вперед під прикриттям авіації і артилерії. В районі Авдіївки ворог зумів домогтися часткового успіху.