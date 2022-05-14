ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська змогли домогтися часткового успіху в районі Авдіївки, - Генштаб

Новость на русском →
Донбас, Субота 14 травня 2022 18:43
Російські війська змогли домогтися часткового успіху в районі Авдіївки, - Генштаб Фото: в районі Авдіївки російські війська зуміли домогтися часткового успіху (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські війська продовжують спроби наступу на Донбасі за підтримки повітряних і артилерійських ударів. В районі Авдіївки противник зумів домогтися часткового успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

Повідомляється, що на Донецькому напрямку противник зосередив основні зусилля на підготовці наступу в напрямку Сєвєродонецька, Соледара і Бахмута. Окупанти перегруповують сили і поповнюють запаси. У цей район перекинуті дві батальйонні тактичні групи.

Одночасно російські війська не припиняють спроб наступу на Донбасі. Противник намагається просунутися вперед під прикриттям авіації і артилерії. В районі Авдіївки ворог зумів домогтися часткового успіху.

Нагадаємо, днем раніше українські військові відбили 10 атак противника на Донбасі.

Відзначити, російський наступ на Донбасі зривають українські артилеристи - вони завадили противнику переправитися через Сіверський Донець.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Авдіївка Генштаб ВСУ Донецька область Війна в Україні
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС