Российские войска прибыли в Беларусь для совместных военных учений: на какой срок

"В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая то, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться в течение всего первого этапа.

"На данном этапе участники проверки должны осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач", - уточняется в сообщении.

По информации российских СМИ, эти военные учения продлятся с 10 по 20 февраля.

В частности, к учениям будет привлечен ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.