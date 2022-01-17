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Лукашенко заявил о необходимости совместных учений России и Беларуси

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Беларусь, Понедельник 17 января 2022 11:01
Лукашенко заявил о необходимости совместных учений России и Беларуси Фото: лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Иванна Шовкун

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией. Также он назвал дату, когда планируется проведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

По словам Лукашенко, совместные учения с ВС РФ нужно провести на западных и южных границах Беларуси.

Также он отметил, что военные учения планируются на февраль 2022 года.

Напомним, Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс на укрепление связей с братскими странами. В их число входят Украина, Россия и Казахстан.

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