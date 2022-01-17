Лукашенко заявил о необходимости совместных учений России и Беларуси
Фото: лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией. Также он назвал дату, когда планируется проведение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".
По словам Лукашенко, совместные учения с ВС РФ нужно провести на западных и южных границах Беларуси.
Также он отметил, что военные учения планируются на февраль 2022 года.
Напомним, Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс на укрепление связей с братскими странами. В их число входят Украина, Россия и Казахстан.