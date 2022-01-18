Російські війська прибули у Білорусь для спільних військових навчань: на який термін

Перші підрозділи Збройних сил РФ, які братимуть участь у спільних військових навчаннях "Союзна рішучість", вже прибули до Білорусі. Очікується, що тренування триватимуть з 10 по 20 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Білорусі.
"Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу Збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з огляду на те, що перевірка є раптовою, прибуття військ здійснюватиметься протягом усього першого етапу.
"На даному етапі учасники перевірки мають здійснити розвантаження і висунутися в район виконання завдань", - уточнюється в повідомленні.
За інформацією російських ЗМІ, ці військові навчання триватимуть з 10 по 20 лютого.
Зокрема, до навчань буде залучено низку військових частин Східного військового округу ЗС РФ.
Нагадаємо, напередодні лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив про необхідність провести спільні навчання з Росією.
Після чого стало відомо про раптову перевірку сил реагування Союзної держави перед спільними російсько-білоруськими навчаннями в лютому.