ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские войска покинут Беларусь после окончания учений, - Минобороны

Новина українською →
Беларусь, Четверг 27 января 2022 16:20
Российские войска покинут Беларусь после окончания учений, - Минобороны Фото: российские военные покинут Беларусь после учений (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Минобороны Беларуси заявили, что Россия вместе со своим вооружением покинет территорию страны после учений. Совместные учения стран продлятся до 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минестерства обороны Республики Беларусь в Telegram.

"По окончании проверки воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Так, к учениям привлечен ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину. Между тем у Лукашенка назвали такое предположение "набором фантазий и страшилок".

Напомним, Россия продолжает наращивать численность своих вооруженных сил вокруг Украины и накануне прошло перебазирование истребителей Су-35С с востока РФ в Беларусь. Экипажи заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Российская Федерация
NEWS
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
DAILY
Расстрел военных в Днепре. Что могло стать причиной трагедии
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Расстрел военных в Днепре. Что могло стать причиной трагедии