Российские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков, - разведка

Российские военные перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться к Харькову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова в интервью CNN.
"Они перегруппировываются в сторону города Изюм через Белгород. Двигаются через Белгород. Они вводят дополнительные войска в Белгород, чтобы компенсировать свои потери в Украине", - заявил начальник разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.
Он также отметил, что российские военные в первую очередь планируют наступать на Харьков.
"Они попытаются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно наступать на Киев", - добавил Буданов.
Начальник разведки призвал союзников Украины оказать серьезную военную поддержку, чтобы помочь противостоять российскому наступлению.
Он сказал, что тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты необходимы для использования против российских сухопутных войск.
"Украине нужна действительно серьезная поддержка тяжелыми вооружениями, и она нужна нам не завтра, она нужна нам сегодня", - сказал он.
Буданов подчеркнул, что в Украине проявились слабые стороны российской армии. По его словам, оккупанты потерпели поражение в районе Киева, и их военным усилиям препятствовала логистика.
Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о том, что количество жертв среди населения Киевской области будет известно через несколько недель.
Ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о военных преступлениях над детьми.
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