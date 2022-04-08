Оккупанты не скроются от расплаты. Денисова рассказала о военных преступлениях над детьми

Российские захватчики прибегают к различным зверствам над гражданами нашей страны. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, раскрыла некоторые подробности трагедий произошедших с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Денисову.

" Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине", - пишет Денисова.

Российские оккупанты, которые приносят страдания невинным людям, в будущем не смогут скрыться от расплаты.

Жертвой российских военнослужащих стала и 20-летняя девушка из Ирпеня.

По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека, зверства российских военнослужащих коснулись и несовершеннолетних украинцев, как пример:

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