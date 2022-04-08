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Оккупанты не скроются от расплаты. Денисова рассказала о военных преступлениях над детьми

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Пятница 08 апреля 2022 20:45
Оккупанты не скроются от расплаты. Денисова рассказала о военных преступлениях над детьми Фото: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские захватчики прибегают к различным зверствам над гражданами нашей страны. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, раскрыла некоторые подробности трагедий произошедших с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Денисову.

По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека, зверства российских военнослужащих коснулись и несовершеннолетних украинцев, как пример:

  • в Буче пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девушку. Вследствие этого она забеременела.
  • также в Буче был изнасилован и 11-летний подросток на глазах его матери. Женщину же привязали к стулу, чтобы она наблюдала за этим;

Жертвой российских военнослужащих стала и 20-летняя девушка из Ирпеня.

Российские оккупанты, которые приносят страдания невинным людям, в будущем не смогут скрыться от расплаты.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине", - пишет Денисова.

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