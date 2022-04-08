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Количество жертв среди населения Киевской области будет известно через несколько недель, - Монастырский

Новина українською →
Киевская область, Пятница 08 апреля 2022 22:21
Количество жертв среди населения Киевской области будет известно через несколько недель, - Монастырский Количество жерт в результате обстрела оккупантами в Киевской области (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что о количестве жертв российской агрессии среди мирного населения в Киевской области можно будет говорить через несколько недель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

По его словам, сейчас идет работа криминалистов, следователей, которые фиксируют преступления.

Отмечается, что очень много зданий заминировано, ведь оккупанты специально поставили растяжку на двери там, где находились подразделения спасателей ГСЧС Украины.

"Саперы находят мины, размещенные под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, где могут находиться жертвы", - заявил глава МВД Украины.

Также он отметил, что оккупанты РФ часто используют тактику подрыва.

"То есть там, где содержатся замученные ими люди, они взрывали эти здания. И сейчас нам нужно достаточно длительное время, чтобы найти тела", - сказал министр.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Бородянке начинают работу добровольцы-спасатели, которые согласились помочь в разборке завалов.

"Надеюсь, что это намного ускорит работу по разбору завалов и уже через несколько недель мы сможем сказать о количестве жертв в Киевской области", - добавил Монастырский.

Ранее мы сообщали, что волонтер просит украинцев помочь с продуктами жителям Киевской области.

Также мы писали, что разведка обнародовала список оккупантов, которые совершали преступления в Киевской области.

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