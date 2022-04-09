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Російські війська перегрупуються перед наступом на Харків, - розвідка

Фото: начальник розвідки Міноборони України Кирило Буданов (gur.mi.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові перегрупуються на сході України і планують просуватися до Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника військової розвідки України Кирила Буданова в інтерв'ю CNN.

"Вони перегрупуються в бік міста Ізюм через Білгород. Рухаються через Бєлгород. Вони вводять додаткові війська в Бєлгород, щоб компенсувати свої втрати в Україні", - заявив начальник розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов.

Він також зазначив, що російські військові в першу чергу планують наступати на Харків.

"Вони спробують добити Маріуполь і тільки після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ", - додав Буданов.

Начальник розвідки закликав союзників України надати серйозну військову підтримку, щоб допомогти протистояти російському наступу.

Він сказав, що важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси і бойові літаки необхідні для використання проти російських сухопутних військ.

"Україні потрібна дійсно серйозна підтримка важкими озброєннями, і вона потрібна нам не завтра, вона потрібна нам сьогодні", - сказав він.

Буданов підкреслив, що в Україні проявилися слабкі сторони російської армії. За його словами, окупанти зазнали поразки в районі Києва, і їх військовим зусиллям перешкоджала логістика.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про те, що кількість жертв серед населення Київської області буде відома через кілька тижнів.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова розповіла про військові злочини над дітьми.

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