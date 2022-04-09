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Российские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков, - разведка

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 02:45
Российские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков, - разведка Фото: начальник разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (gur.mi.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться к Харькову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова в интервью CNN.

"Они перегруппировываются в сторону города Изюм через Белгород. Двигаются через Белгород. Они вводят дополнительные войска в Белгород, чтобы компенсировать свои потери в Украине", - заявил начальник разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

Он также отметил, что российские военные в первую очередь планируют наступать на Харьков.

"Они попытаются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно наступать на Киев", - добавил Буданов.

Начальник разведки призвал союзников Украины оказать серьезную военную поддержку, чтобы помочь противостоять российскому наступлению.

Он сказал, что тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты необходимы для использования против российских сухопутных войск.

"Украине нужна действительно серьезная поддержка тяжелыми вооружениями, и она нужна нам не завтра, она нужна нам сегодня", - сказал он.

Буданов подчеркнул, что в Украине проявились слабые стороны российской армии. По его словам, оккупанты потерпели поражение в районе Киева, и их военным усилиям препятствовала логистика.

Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о том, что количество жертв среди населения Киевской области будет известно через несколько недель.

Ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о военных преступлениях над детьми.

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