Російські війська перегрупуються перед наступом на Харків, - розвідка

Російські військові перегрупуються на сході України і планують просуватися до Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника військової розвідки України Кирила Буданова в інтерв'ю CNN .

"Вони перегрупуються в бік міста Ізюм через Білгород. Рухаються через Бєлгород. Вони вводять додаткові війська в Бєлгород, щоб компенсувати свої втрати в Україні", - заявив начальник розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов.

Він також зазначив, що російські військові в першу чергу планують наступати на Харків.

"Вони спробують добити Маріуполь і тільки після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ", - додав Буданов.

Начальник розвідки закликав союзників України надати серйозну військову підтримку, щоб допомогти протистояти російському наступу.

Він сказав, що важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси і бойові літаки необхідні для використання проти російських сухопутних військ.

"Україні потрібна дійсно серйозна підтримка важкими озброєннями, і вона потрібна нам не завтра, вона потрібна нам сьогодні", - сказав він.

Буданов підкреслив, що в Україні проявилися слабкі сторони російської армії. За його словами, окупанти зазнали поразки в районі Києва, і їх військовим зусиллям перешкоджала логістика.