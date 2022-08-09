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Российские войска ночью обстреляли Харьков: первые подробности

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Харьков, Вторник 09 августа 2022 08:46
Российские войска ночью обстреляли Харьков: первые подробности Фото: российские войска ночью обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью обстреляли два района Харькова. В результате атак повреждена электроопора и трамвайные рельсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

По его словам, примерно в 2:10 в городе прогремела серия взрывов, минимум четверых.

"Сейчас спасатели смогли обнаружить лишь два последствия ночных прилетов. В Индустриальном районе фактически на пустыре повреждены электроопора и трамвайные рельсы. Еще один прилет в районе окружной рядом с двухэтажным строением, которое не имеет никакого отношения с военной инфраструктурой. Осколками поврежден фасад, частично крыша, выбиты окна", - рассказал Терехов.

Он уточнил, информации о пострадавших из-за ночного обстрела нет.

Напомним, минувшей ночью возле Харькова раздались три взрыва после воздушной тревоги.

Добавим, субботу ночью Харьков дважды обстреливали ракетами.

Также, харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.

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Харьков Игорь Терехов Война России против Украины
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