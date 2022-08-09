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Російські війська вночі обстріляли Харків: перші подробиці

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Харків, Вівторок 09 серпня 2022 08:46
Російські війська вночі обстріляли Харків: перші подробиці Фото: російські війська вночі обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вночі обстріляли два райони Харкова. Внаслідок атак пошкоджена електроопора та трамвайні рейки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, приблизно о 2:10 в місті пролунала серія вибухів, щонайменше чотирьох.

"Наразі рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних прильотів. В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджено електроопору та трамвайні рейки. Ще один приліт у районі окружної поруч із двоповерховою будовою, яка не має жодного стосунку з військовою інфраструктурою. Осколками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна", - розповів Терехов.

Він уточнив, інформації про постраждалих через нічний обстріл немає.

Нагадаємо, минулої ночі біля Харкова пролунали три вибухи після повітряної тривоги.

Додамо, суботу вночі Харків двічі обстрілювали ракетами.

Також, харківські правоохоронці назвали кількість загиблих цивільних від обстрілів.

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