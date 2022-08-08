Возле Харькова прогремели три взрыва после воздушной тревоги
Фото: Возле Харькова прогремели три взрыва после воздушной тревоги (Getty Images)
В районе Харькова ночью прогремели несколько взрывов. Местных жителей просят оставаться в местах укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги.
"По меньшей мере, три взрыва прогремели после объявления воздушной тревоги. Предварительно, все за пределами Харькова", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера вечером в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты обстреляли Киевский район.
В субботу ночью Харьков дважды обстреливали ракетами.
Также, харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.
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