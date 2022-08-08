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Возле Харькова прогремели три взрыва после воздушной тревоги

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Харьков, Понедельник 08 августа 2022 01:26
Возле Харькова прогремели три взрыва после воздушной тревоги Фото: Возле Харькова прогремели три взрыва после воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В районе Харькова ночью прогремели несколько взрывов. Местных жителей просят оставаться в местах укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги.

"По меньшей мере, три взрыва прогремели после объявления воздушной тревоги. Предварительно, все за пределами Харькова", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты обстреляли Киевский район.

В субботу ночью Харьков дважды обстреливали ракетами.

Также, харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.

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