Возле Харькова прогремели три взрыва после воздушной тревоги

В районе Харькова ночью прогремели несколько взрывов. Местных жителей просят оставаться в местах укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги.

"По меньшей мере, три взрыва прогремели после объявления воздушной тревоги. Предварительно, все за пределами Харькова", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты обстреляли Киевский район.

В субботу ночью Харьков дважды обстреливали ракетами.

Также, харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.