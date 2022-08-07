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Названо количество гражданских, погибших от рук россиян в Харьковской области

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Украина, Воскресенье 07 августа 2022 17:58
Названо количество гражданских, погибших от рук россиян в Харьковской области Фото: Названо количество гражданских, погибших от рук россиян в Харьковской области (Getty Images )
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Харьковской области на встрече с депутатом Бундестага озвучили количество погибших в результате российской агрессии в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

Александр Фильчаков сообщил, что областная прокуратура с начала вторжения российской армии, уже зафиксировала более 1000 погибших гражданских от обстрелов и взрывов. Количество раненых вдвое больше, а среди погибших 50 детей.

Глава прокуратуры сообщил, что оккупанты каждый день запускают по Харьковской области десятки ракет и обстреливают города и села из артиллерии. Каждый такой случай расследуется правоохранителями.

Напомним, что российская армия ночью обстреляла Харьков, ракетами по противовоздушной обороне.

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