В Харькове прозвучала серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога

В Харькове ночью 9 августа прозвучала серия взрывов, в областном центре объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Официальных сообщений о взрывах пока не поступало. Напоминаем, что до окончания воздушной тревоги рекомендуется находиться в укрытии.