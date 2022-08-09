В Харькове прозвучала серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога
Фото: в Харькове прозвучала серия взрывов (Getty Images)
В Харькове ночью 9 августа прозвучала серия взрывов, в областном центре объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Официальных сообщений о взрывах пока не поступало. Напоминаем, что до окончания воздушной тревоги рекомендуется находиться в укрытии.
Ранее сообщалось, что вечером 7 августа в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты обстреляли Киевский район.
Также, харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.
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