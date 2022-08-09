ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове прозвучала серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога

Новина українською →
Харьков, Вторник 09 августа 2022 02:22
В Харькове прозвучала серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога Фото: в Харькове прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харькове ночью 9 августа прозвучала серия взрывов, в областном центре объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Официальных сообщений о взрывах пока не поступало. Напоминаем, что до окончания воздушной тревоги рекомендуется находиться в укрытии.

Ранее сообщалось, что вечером 7 августа в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты обстреляли Киевский район.

Также, харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков ракетный удар Вторжение России в Украину
NEWS
Самый большой пакет военной помощи от США: что именно получит Украина
Самый большой пакет военной помощи от США: что именно получит Украина
DAILY
Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина