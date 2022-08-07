В Харькове второй раз за ночь прогремели взрывы

Российские оккупанты в ночь на 7 августа атаковали ракетами Харьков. Местные жители слышали несколько мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

Стоит отметить, что враг атаковал город уже второй раз с начала суток. Харьковчане пишут в соцсетях, что на этот раз было не менее 6 ударов.

Мэр Игорь Терехов отметил, что, по предварительным данным, ракетами обстреляны Новобаварский и Немышлянский районы.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

Сейчас в Харькове и области объявлена воздушная тревога. Граждане должны немедленно пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое.