Российские войска ночью нанесли два ракетных удара по Сумской области
Российская армия в ночь на 13 мая нанесла два ракетных удара по пограничному населенному пункту в Сумской области. По предварительным данным, никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
"Сегодня ночью оккупанты дважды ударили ракетами по Сумской области. Так, в 00:05 враг с территории Российской Федерации нанес два ракетные удары по приграничному населенному пункту Очкино в Сумской области. Среди личного состава, предварительно, потерь нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что российские войска со своей территории постоянно обстреливают пограничные пункты Сумской области.
Так, вчера, 12 мая, оккупанты 20 раз обстреляли регион. В результате вражеских атак погиб человек.
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