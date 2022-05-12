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Оккупанты 20 раз обстреляли утром Сумскую область: есть жертва

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Сумская область, Четверг 12 мая 2022 11:37
Оккупанты 20 раз обстреляли утром Сумскую область: есть жертва Фото: оккупанты 20 раз обстреляли утром Сумскую область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 12 мая утром российские войска около 20 раз обстреляли с. Новые Вырки Сумской области. В результате чего один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Сегодня утром обстрелы с территории России были снова. Около 20 прилетов из тяжелой артиллерии по территории с. Новые Вирки Сумского района. Обстрел продолжался в период с 06.00-06.30, погиб один человек", - написал Живицкий.

Дополнительную информацию о разрушениях он пообещал предоставить позже.

Фото: оккупанты 20 раз обстреляли утром Сумскую область (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, недавно Россия двумя ракетами обстреляла Воронеж в Шосткинском районе. В результате удара были существенно повреждены несколько жилых домов и зданий.

Добавим, между тем приграничные районы в Сумской области довольно часто подвергаются обстрелам с территории России.

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