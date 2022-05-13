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Російські війська вночі завдали два ракетні удари по Сумській області

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Сумська область, П'ятниця 13 травня 2022 09:10
Російські війська вночі завдали два ракетні удари по Сумській області Фото: окупанти обстріляли Сумську область (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 13 травня завдала два ракетні удари по прикордонному населеному пункту у Сумській області. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Сьогодні вночі окупанти двічі вдарили ракетами по Сумщині. Так, о 00:05 ворог з території Російської Федерації наніс два ракетні удари по прикордонному населеному пункту Очкіно в Сумській області. Серед особового складу, попередньо, втрат немає. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що російські війська зі своєї території постійно обстрілюють прикордонні пункти Сумської області.

Так, вчора, 12 травня, окупанти 20 разів обстріляли регіон. В результаті ворожих атак загинула людина.

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