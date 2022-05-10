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В Сумской области прогремело несколько сильных взрывов, - глава ОВА

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Украина, Вторник 10 мая 2022 19:29
В Сумской области прогремело несколько сильных взрывов, - глава ОВА Фото: Дмитрий Живицкий (sumy evrydai)
Автор: Евгений Прокопенко

В Шостинском районе Сумской области раздаются взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Сумская область, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов по разным городам. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!",- написал Живицкий.

По состоянию на 19:30 во многих областях Украины - воздушная тревога.

По данным РБК-Украина, взрывы слышали в городе Глухов. Больше информации - позже.

Напомним, армия России, сосредоточившая свои позиции на границах с Украиной снова обстреляла Сумскую область. На этот раз под ударом врага - Белопольская община.

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