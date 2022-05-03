Российские войска несмотря на потери продолжают наступление под Изюмом, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают наступление под Изюмом Харьковской области, несмотря на потери. Для поддержки своих войск на этом участке из Белгородской области переброшены тяжелые минометы "Тюльпан" и реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.