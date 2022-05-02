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Оккупанты так боятся ВСУ, что массово отказываются идти в новое наступление в Харьковской области, - СБУ

Новина українською →
Хаківська область, Понедельник 02 мая 2022 16:37
Оккупанты так боятся ВСУ, что массово отказываются идти в новое наступление в Харьковской области, - СБУ Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта под Изюмом Харьковской области. Выяснилось, что захватчики так боятся ВСУ, что массово отказываются идти в новое наступление на Харьковщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что на оккупантов даже не действуют угрозы расстрела за невыполнение приказа.

"Мы, короче ... отказались от этой ху*нет, понял? И нас здесь держат в общем жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять", - жалуется оккупант своему знакомому в РФ.

Также на вопрос о причине отказа отвечает: "Ну они прямо на передовую отправляют. И нас на мясо... А там сидит чисто артиллерия... а под артиллерию лезть - это вообще ужас", - объясняет оккупант

Ранее мы сообщали, что оккупанты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки.

Также мы писали, что оккупанты, которые почувствовали силу ВСУ, призывают приятелей не ехать на войну в Украину.

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