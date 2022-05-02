Оккупанты так боятся ВСУ, что массово отказываются идти в новое наступление в Харьковской области, - СБУ
Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта под Изюмом Харьковской области. Выяснилось, что захватчики так боятся ВСУ, что массово отказываются идти в новое наступление на Харьковщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что на оккупантов даже не действуют угрозы расстрела за невыполнение приказа.
"Мы, короче ... отказались от этой ху*нет, понял? И нас здесь держат в общем жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять", - жалуется оккупант своему знакомому в РФ.
Также на вопрос о причине отказа отвечает: "Ну они прямо на передовую отправляют. И нас на мясо... А там сидит чисто артиллерия... а под артиллерию лезть - это вообще ужас", - объясняет оккупант
Ранее мы сообщали, что оккупанты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки.
Также мы писали, что оккупанты, которые почувствовали силу ВСУ, призывают приятелей не ехать на войну в Украину.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!