Оккупанты так боятся ВСУ, что массово отказываются идти в новое наступление в Харьковской области, - СБУ

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта под Изюмом Харьковской области. Выяснилось, что захватчики так боятся ВСУ, что массово отказываются идти в новое наступление на Харьковщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.