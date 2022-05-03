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Російські війська попри втрати продовжують наступ під Ізюмом, - Генштаб

Фото: російська армія несе втрати, але продовжує наступ під Ізюмом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти продовжують наступ під Ізюмом Харківської області, незважаючи на втрати. Для підтримки своїх військ на цій ділянці з Бєлгородської області перекинуті важкі міномети "Тюльпан" і реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

Повідомляється, що противник силами кількох підрозділів продовжує наступ у напрямку Ізюм - Барвінкове. При цьому окупанти несуть втрати.

Для підтримки наступу на цій ділянці противник перекинув з території Бєлгородської області в район Ізюма батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" калібром 240-мм і підрозділ з РСЗВ "Смерч".

"На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проводити фільтраційні заходи. Для цього додатково залучають підрозділи "Росгвардії", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, в перехопленій СБУ телефонній розмові окупанта під Ізюмом з'ясувалося, що російські війська бояться ЗСУ і відмовляються йти в наступ.

Зазначимо, 1 травня в Ізюмі стався вибух в районі командного пункту окупантів, де перебував начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

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