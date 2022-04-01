Российские войска недостаточно сильны, чтобы атаковать Украину на всех фронтах, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас происходит перегруппировка российских войск, поскольку "они не могут выдержать давление" для продолжения наступления на Украину с трех фронтов.

По его словам, решение Москвы уменьшить военную активность в Киевской и Черниговской области пришло в то время, когда украинские войска начали успешно отталкивать их из сел и малых городов в осаде Киева.

Также причина, по которой они сказали это, заключалась в том, что они чувствовали, что не могут выдержать давление и не могут удержать линию фронта вокруг Киева.

Кулеба сказал, что это может свидетельствовать о том, что президент России Владимир Путин стал более реалистичным в отношении своей военной стратегии.

"Если перевести это недавнее движение на человеческий язык, то это буквально означает, что я не имею достаточной силы, чтобы продолжать атаковать Украину с трех сторон одновременно. Поэтому я должен переместить часть своей военной силы в другую сторону, чтобы усилить свою армию в этом районе", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что вывод российских войск может быть попыткой стратегически подготовиться к наступлению на украинский Донбасс.

"Мы видим, что часть их военных союзов возвращается на территорию Беларуси, но в то же время мы слышим последовательные сообщения, а также мы получили информацию о том, что они все еще смотрят на Донбасс как на фрукт", - сказал Кулеба.

Он отметил, что доверяет народу Украины и ВСУ.

"Они напали на нас, чтобы уничтожить, и они отрицают наше право существовать как нация, поэтому это означает, что мы будем отбиваться всеми доступными нам средствами в рамках существующих международных законов ведения войны", - добавил он.