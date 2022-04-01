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Російські війська недостатньо сильні, щоб атакувати Україну на всіх фронтах, - Кулеба

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П'ятниця 01 квітня 2022 22:39
Російські війська недостатньо сильні, щоб атакувати Україну на всіх фронтах, - Кулеба Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що зараз відбувається перегрупування російських військ, оскільки "вони не можуть витримати тиск" для продовження наступу на Україну з трьох фронтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, рішення Москви зменшити військову активність у Київській і Чернігівській області прийшло в той час, коли українські війська почали успішно відштовхувати їх із сіл і малих міст в облозі Києва.

Також причина, по якій вони сказали це, полягала в тому, що вони відчували, що не можуть витримати тиск і не можуть утримати лінію фронту навколо Києва.

Кулеба сказав, що це може свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін став більш реалістичним щодо своєї військової стратегії.

"Якщо перекласти цей нещодавній рух на людську мову, то це буквально означає, що я не маю достатньої сили, щоб продовжувати атакувати Україну з трьох сторін одночасно. Тому я повинен перемістити частину своєї військової сили в інший бік, щоб підсилити свою армію в цьому районі", - сказав він.

Окрім того, він зазначив, що виведення російських військ може бути спробою стратегічно підготуватися до наступу на український Донбас.

"Ми бачимо, що частина їхніх військових союзів повертається на територію Білорусі, але водночас ми чуємо послідовні повідомлення, а також ми отримали інформацію про те, що вони все ще дивляться на Донбас як на фрукт", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що довіряє народу України та ЗСУ.

"Вони напали на нас, щоб знищити, і вони відкидають наше право існувати як нація, тому це означає, що ми будемо відбиватися всіма доступними нам засобами в рамках існуючих міжнародних законів ведення війни", - додав він.

Раніше ми повідомляли, що Кулеба закликав бойкотувати Ritter Sport за роботу в Росії.

Також ми писали, що Кулеба закликав ЄС до максимально жорсткого пакету санкцій проти РФ.

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