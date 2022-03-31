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Кулеба призвал бойкотировать Ritter Sport за работу в России

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Четверг 31 марта 2022 07:15
Кулеба призвал бойкотировать Ritter Sport за работу в России Фото: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать немецкого производителя шоколада Ritter Sport, который отказался прекратить работу в России, несмотря на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

"Ritter Sport отказывается покинуть Россию, ссылаясь на возможные "серьезные последствия" для компании. Однако пребывание в России чревато худшими последствиями, такими как фатальный ущерб репутации. Хватит спонсировать военные преступления, Ritter Sport. Сохраните имя и прибыль вашего бренда", - написал он на английском языке.

На момент написания новости пост Кулебы собрал 3259 ретвитов, 245 твитов с цитатами и 9374 лайков.

Напомним, Кулеба призвал Евросоюз к максимально жесткому пакету санкций против Российской Федерации. Он обсудил это с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Ранее Кулеба призвал все страны ввести ответственность за использование символа Z, который используется для публичной поддержки войны России против Украины.

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