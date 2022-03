Кулеба призвал бойкотировать Ritter Sport за работу в России

"Ritter Sport отказывается покинуть Россию, ссылаясь на возможные "серьезные последствия" для компании. Однако пребывание в России чревато худшими последствиями, такими как фатальный ущерб репутации. Хватит спонсировать военные преступления, Ritter Sport. Сохраните имя и прибыль вашего бренда", - написал он на английском языке.

Ritter Sport refuses to pull out of Russia citing possible ‘serious effects’ for the company. However, remaining in Russia brings worse effects, such as a fatal damage to reputation. Stop sponsoring war crimes, Ritter Sport. Save your brand’s name and profits. #BoycottRitterSport pic.twitter.com/cx0t3KNAHV