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Российские войска нанесли удар Харькову: две ракеты упали возле школы-интерната

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Харьков, Четверг 07 июля 2022 10:44
Российские войска нанесли удар Харькову: две ракеты упали возле школы-интерната Фото: российские войска нанесли удар Харькову (nationalinterest)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Харькову. Вражеские цели попали возле школы-интерната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Около 01:00 ночью сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для слабовидящих детей в Немышлянском районе. Предварительно - в результате ночных обстрелов пострадавших нет", - написал Синегубов.

По его словам, также враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.

Кроме того, оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданские объекты Харьковщины, дома людей, хозяйственные постройки.

"Из-за обстрелов горят лесополосы, поля с урожаем аграриев, уничтожаются запасы сена. В с. Калиново Золочевской ОТГ оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток, произошел масштабный пожар, который ликвидировали спасатели", - рассказывает Синегубов.

Также за прошедшие сутки в Харьковском районе 2 гражданских погибли - в Харькове и Харьковском районе, 1 человека госпитализировали из Дергачевской общины.

Напомним, ночь на среду, 6 июля, российские войска также ударили по районам Харькова и области. В результате обстрела есть разрушения и раненые, в том числе дети.

Добавим, ранее сообщалось, есть ли сейчас угроза наступления оккупантов на Харьков.

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