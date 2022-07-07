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Російські війська завдали удару Харкову: дві ракети впали біля школи-інтернату

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Харків, Четвер 07 липня 2022 10:44
Російські війська завдали удару Харкову: дві ракети впали біля школи-інтернату Фото: російські війська завдали удару Харкову (nationalinterest)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вночі завдали ракетних ударів по Харкову. Ворожі цілі влучили біля школи-інтернату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Близько 01:00 вночі одразу дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. Попередньо - внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає", - написав Синєгубов.

За його словами, також ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

Крім того, окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об'єкти Харківщини, будинки людей, господарчі споруди.

"Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. В с. Калинове Золочівської ОТГ окупанти зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники", - розповідає Синєгубов.

Також протягом минулої доби в Харківському районі 2 цивільних загинули - у Харкові та Харківському районі, 1 людину госпіталізували з Дергачівської громади.

Нагадаємо, ніч на середу, 6 липня, російські війська також вдарили по районах Харкова та області. В результаті обстрілу є руйнування і поранені, в тому числі діти.

Додамо, раніше повідомлялося, чи є зараз загроза наступу окупантів на Харків.

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