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Возможно ли наступление на Харьков: Синегубов назвал опасные направления

Новина українською →
харьков, Вторник 05 июля 2022 11:08
Возможно ли наступление на Харьков: Синегубов назвал опасные направления Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Валерия Полищук

Пока нет опасности наступления на Харьков. Однако власти ежедневно, начиная с 24 февраля, готовятся к этому.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Понимаем, что Харьков и область для врага принципиальны. Важны стратегически и соответственно политически, поскольку с 24 числа мы действительно сопротивляемся врагу, держим наши границы на линии столкновения замкнутыми", - заявил он.

По словам Синегубова, оккупанты могут атаковать с севера, с северо-восточного направления.

"Мы это прогнозируем. Каждый день работаем над усилением нашей обороноспособности", - подчеркнул он.

Напомним, 4 июля российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. Целью оккупантов стала школа в Шевченковском районе.

Кроме того, в украинской разведке считают, что усиление ракетных ударов связано со сменой руководителя так называемой "специальной военной операции" в Украине.

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