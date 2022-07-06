ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрел Харьковской области: названы последствия ночной атаки россиян

Новина українською →
Харьков, Среда 06 июля 2022 09:44
Обстрел Харьковской области: названы последствия ночной атаки россиян Фото: российские войска уничтожили университет в Харькове (t.me/synegubov)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на среду, 6 июля, российские войска ударили по районам Харькова и области. В результате обстрела есть разрушения и раненые, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

После полуночи россияне нанесли удар по Основянскому району, ракета упала на открытой территории. При этом в Новобаварском районе в результате обстрела разрушена часть административного здания.

В Киевском районе Харькова из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения.

Кроме того, ночью враг обстрелял Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы области. Обстрелы спровоцировали пожары в жилых домах и на открытой территории. Также загорелось поле с пшеницей.

"За сутки в области пострадали 3 человека: 2 – Чугуевский район, среди них – ребенок 1 год 11 месяцев и мужчина 64 лет. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки", - рассказал Синегубов.

Напомним, ранее сообщалось, что пока нет опасности наступления на Харьков.

При этом ракетные удары по Харькову и другим городам Украины продолжаются. В разведке считают, что усиление ракетных ударов связано со сменой руководителя так называемой "специальной военной операции" в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине ракетный удар
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев