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Российские войска блокируют открытие "зеленых коридоров", - Данилов

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Суббота 05 марта 2022 12:46
Российские войска блокируют открытие "зеленых коридоров", - Данилов Фото: секретарь СНБО АЛексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские войска нарушают договоренности. В частности, они блокируют открытие "зеленых коридоров" и не допускает гуманитарные грузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Данилова в Facebook.

"Подлый и коварный враг нарушает достигнутые договоренности – блокирует открытие "зеленых коридоров", не допускает гуманитарные грузы, но при этом делает попытку создать фальшивую картинку "радостной встречи" оккупантов местными жителями. Но дешевые трюки российских пропагандонов провалились", - написал он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что международный комитет Красного Креста будет гарантировать режим прекращения огня во время эвакуации из Мариуполя и Волновахи.

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