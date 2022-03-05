Російські війська блокують відкриття "зелених коридорів", - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські війська порушують домовленості. Зокрема, вони блокують відкриття "зелених коридорів" і не допускає гуманітарні вантажі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Данілова в Facebook .

"Підлий і підступний ворог порушує досягнуті домовленості – блокує відкриття "зелених коридорів", не допускає гуманітарні вантажі, але при цьому робить спробу створити фальшиву картинку "радісної зустрічі" окупантів місцевими жителями. Але дешеві трюки російських пропагандонів провалилися", - написав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міжнародний комітет Червоного Хреста гарантуватиме режим припинення вогню під час евакуації з Маріуполя та Волновахи.

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