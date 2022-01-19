UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российские войска в Беларуси заметили в 200 км от Киева. Их там быть не должно, - CIT

Автор: Сергей Новиков

Российская военная техника, направленная на учения в Беларуси, встала лагерем в 200 километрах к северу от столицы Украины Киева. Притом, что рядом нет полигонов, заявленных в рамках российско-белорусских учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военных конфликтов.

Сообщается, что на станции Речица в Гомельской области (Беларусь) прошла выгрузка российских реактивных систем залпового огня "Ураган". Позднее было опубликовано фото лагеря с военной техникой в этом районе, на нем запечатлена транспортно-заряжающая машина для "Урагана".

Также сообщатся, что пользователи социальных сетей геолоцировали сходный кадр на видео на шоссе М10 в районе остановочного пункта "Ивановка". Оттуда чуть более 40 км до границы с Черниговской областью Украины и порядка 90 км - с Киевской.

"Стоит отметить, что в этом районе нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений "Союзная решимость", которые должны пройти в феврале", - отметили в CIT.

Также расследователи отмечают, что появление российской техники в этом регионе вызывает особые опасения, поскольку, по данным источников CNN, российские войска могут попытаться захватить Киев для смены власти в Украине. Соответственно, легче это будет сделать с территории Беларуси, чтобы не форсировать Днепр.

Фото: российская техника в Беларуси (t.me/CITeam)

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину.

В самой Беларуси такой сценарий назвали "набором фантазий и страшилок", а в России подчеркнули, что не собираются ни на кого нападать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьВторжение России в Украину