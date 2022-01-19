Российские войска в Беларуси заметили в 200 км от Киева. Их там быть не должно, - CIT

Сообщается, что на станции Речица в Гомельской области (Беларусь) прошла выгрузка российских реактивных систем залпового огня "Ураган". Позднее было опубликовано фото лагеря с военной техникой в этом районе, на нем запечатлена транспортно-заряжающая машина для "Урагана".

Также сообщатся, что пользователи социальных сетей геолоцировали сходный кадр на видео на шоссе М10 в районе остановочного пункта "Ивановка". Оттуда чуть более 40 км до границы с Черниговской областью Украины и порядка 90 км - с Киевской.

"Стоит отметить, что в этом районе нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений "Союзная решимость", которые должны пройти в феврале", - отметили в CIT.

Также расследователи отмечают, что появление российской техники в этом регионе вызывает особые опасения, поскольку, по данным источников CNN, российские войска могут попытаться захватить Киев для смены власти в Украине. Соответственно, легче это будет сделать с территории Беларуси, чтобы не форсировать Днепр.

Фото: российская техника в Беларуси (t.me/CITeam)