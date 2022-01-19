Російські війська в Білорусі помітили в 200 км від Києва. Їх там не має бути, - CIT

Повідомляється, що на станції Річиця в Гомельській області (Білорусь) здійснили вивантаження російських реактивних систем залпового вогню "Ураган". Пізніше було опубліковано фото табору з військовою технікою в цьому районі, на ньому зображено транспортно-заряджаючу машину для "Урагану".

Також повідомляться, що користувачі соціальних мереж геолокували подібний кадр на відео на шосе М10 в районі зупинного пункту "Іванівка". Звідти трохи більше 40 км до кордону з Чернігівською областю України і близько 90 км - з Київською.

"Варто відзначити, що в цьому районі немає полігонів, заявлених для російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість", які мають пройти в лютому", - зазначили в CIT.

Також розслідувачі відзначають, що поява російської техніки в цьому регіоні викликає особливі побоювання, оскільки, за даними джерел CNN, російські війська можуть спробувати захопити Київ для зміни влади в Україні. Відповідно, легше це буде зробити з території Білорусі, щоб не форсувати Дніпро.

Фото: російська техніка в Білорусі (t.me/CITeam)