Российские войска активно обстреливают Никополь: в чем причина

Чего добиваются россияне

"Скорее всего они (оккупанты - ред.) обустроили себе огневую позицию, которая пока не поражена и может наносить вред. Это психологическое давление на то, что на другом берегу, где нет физического присутствия, враг имитирует контроль над ситуацией. То есть, массированный обстрел другого берега создает впечатление, что скоро они продвинутся туда, но это чисто психологическое давление и попытка сымитировать свою мощность", - пояснила Гуменюк.

Есть ли угроза наступления на город

На ответ журналиста, есть ли сейчас риск захода российских войск в Никополь, она ответила: "Думаю, что мы сумеем противопоставить оккупантам такую силу, которая убедит их в том, что направление (врага - ред.) обратное".

Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никополя, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

В связи с чем власти рекомендовали жителям временно переселиться в район, чтобы переждать атаки врага в более безопасном месте.

При этом уже утром стало известно, что этой ночью российские войска обстреляли из "Градов" Никопольский район, выпустив более 20 снарядов.

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