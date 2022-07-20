Жителям Никополя предложили временно переселиться в район из-за участившихся обстрелов
В последнее время обстрелы оккупантов Никополя Днепропетровской области участились. Жителям предложили временно переселиться в район, жилье предоставят бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"Уважаемые жители города Никополь, сегодня вражеские обстрелы со стороны оккупированного Энергодара стали регулярными. В связи с существованием реальной угрозы вашей жизни и здоровью, общины Никопольского района, расположенные вглубь территории, готовы предоставить для вас жилье на время обострения боевых действий!" - написал он.
По словам Евтушенко, речь идет о временном, более безопасном убежище.
"Только что опасность пройдет вы вернетесь в родной город", - добавил он.
В настоящее время есть временное жилье для 100 человек. Телефон "горячей линии": 380 98 601 2561.
Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.
Так, 16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты, были погибшие и раненые.
А 14 июля российские войска ударили по Днепропетровской области. Зафиксированы также "прилеты" вблизи Никополя.
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