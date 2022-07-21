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Обстрел Никопольского района: оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов

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Никополь, Четверг 21 июля 2022 08:02
Обстрел Никопольского района: оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов Фото: обстрел Никопольского района (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ночью 21 июля российские войска обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По Красногригорьевской громаде было выпущено более 20 реактивных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

На месте обстрела работают пиротехники, ищут и обезвреживают не сдетонировавшие боеприпасы. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Ранее сообщалось, что глава Никопольской РВА предложил жителям Никополя временно переселиться в район, жилье предоставят бесплатно.

Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

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