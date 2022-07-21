Обстрел Никопольского района: оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов

Ночью 21 июля российские войска обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По Красногригорьевской громаде было выпущено более 20 реактивных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.