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Российские войска активно обстреливают Никополь: в чем причина

Новина українською →
Никополь, Четверг 21 июля 2022 10:22
Российские войска активно обстреливают Никополь: в чем причина Фото: Никополь все чаще подвергается вражеским атакам (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российская армия в последнее время начала активно обстреливать Никополь. Это, вероятно, связано с тем, что враг обустроил себе новую огневую позицию, позволяющую ему бить по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

Чего добиваются россияне

"Скорее всего они (оккупанты - ред.) обустроили себе огневую позицию, которая пока не поражена и может наносить вред. Это психологическое давление на то, что на другом берегу, где нет физического присутствия, враг имитирует контроль над ситуацией. То есть, массированный обстрел другого берега создает впечатление, что скоро они продвинутся туда, но это чисто психологическое давление и попытка сымитировать свою мощность", - пояснила Гуменюк.

Есть ли угроза наступления на город

На ответ журналиста, есть ли сейчас риск захода российских войск в Никополь, она ответила: "Думаю, что мы сумеем противопоставить оккупантам такую силу, которая убедит их в том, что направление (врага - ред.) обратное".

Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никополя, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

В связи с чем власти рекомендовали жителям временно переселиться в район, чтобы переждать атаки врага в более безопасном месте.

При этом уже утром стало известно, что этой ночью российские войска обстреляли из "Градов" Никопольский район, выпустив более 20 снарядов.

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