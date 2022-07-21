Російські війська активно обстрілюють Нікополь: в чому причина

Російська армія останнім часом почала активно обстрілювати Нікополь. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що ворог облаштував собі нову вогневу позицію, що дозволяє йому бити по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Чого добиваються росіяни

"Скоріш за все вони (окупанти - ред.) облаштували собі вогневу позицію, яка поки що не вражена і може завдавати шкоди. Це психологічний тиск на те, що на іншому березі, де немає фізичної присутності, ворог імітує контроль над ситуацією. Тобто, масований обстріл іншого берега створює враження, що скоро вони просунуться туди, але це суто психологічний тиск і намагання зімітувати свою потужність", - пояснила Гуменюк.

Чи є загроза наступу на місто

На відповідь журналіста, чи є наразі ризик заходу російських військ у Нікополь, вона відповіла: "Думаю, що ми зуміємо протиставити окупантам таку силу, яка переконає їх в тому, що напрямок (ворога - ред.) зворотній".

Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікополя, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

У зв'язку з чим влада рекомендувала мешканцям тимчасово переселитися до району, аби перечекати атаки ворога у безпечнішому місці.

При цьому вже вранці стало відомо, що цієї ночі російські війська обстріляли з "Градів" Нікопольський район, випустивши понад 20 снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.