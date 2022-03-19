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Российские военные выпустили по Украине более 1080 ракет, - Пентагон

Фото: российские военные (structure.mil.ru)
Автор: Роман Мирончук

По данным представителя Минобороны США, с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины более 1080 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель Пентагона также прокомментировал ракетные удары по объектам на западе Украины, в частности, в районе международного аэропорта "Львов". Он назвал их точными.

При этом у представителя Минобороны США не было дополнительной информации о том, откуда были нанесены ракетные удары по западной части Украины, и какой ущерб они нанесли.

Он также отметил, что у России до сих пор нет преимущества в украинском небе, и воздушное пространство "остается спорным".

Напомним, украинская противовоздушная оборона за сутки 18 марта сбила как минимум 12 воздушных целей российских оккупантов, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

Мы также писали о том, что украинские военные сбили ракету оккупантов над Киевом, но ее обломки попали на жилые дома, и здания школы и детсада. В результате разрушены части зданий, 1 человек погиб и 19 получили ранения.

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Война России против УкраиныПентагон