Российские военные выпустили по Украине более 1080 ракет, - Пентагон

По данным представителя Минобороны США, с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины более 1080 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Представитель Пентагона также прокомментировал ракетные удары по объектам на западе Украины, в частности, в районе международного аэропорта "Львов". Он назвал их точными.

При этом у представителя Минобороны США не было дополнительной информации о том, откуда были нанесены ракетные удары по западной части Украины, и какой ущерб они нанесли.

Он также отметил, что у России до сих пор нет преимущества в украинском небе, и воздушное пространство "остается спорным".