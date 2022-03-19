Російські військові випустили по Україні понад 1080 ракет, - Пентагон

За даними представника Міноборони США, з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по території України понад 1080 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Представник Пентагону також прокоментував ракетні удари по об'єктах на заході України, зокрема, в районі міжнародного аеропорту "Львів". Він назвав їх точними.

При цьому у представника Міноборони США не було додаткової інформації про те, звідки були нанесені ракетні удари по західній частині України, і якої шкоди вони завдали.

Він також зазначив, що у Росії досі немає переваги в українському небі, і повітряний простір "залишається спірним".