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Російські військові випустили по Україні понад 1080 ракет, - Пентагон

Фото: російські військові (structure.mil.ru)
Автор: Роман Мирончук

За даними представника Міноборони США, з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по території України понад 1080 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник Пентагону також прокоментував ракетні удари по об'єктах на заході України, зокрема, в районі міжнародного аеропорту "Львів". Він назвав їх точними.

При цьому у представника Міноборони США не було додаткової інформації про те, звідки були нанесені ракетні удари по західній частині України, і якої шкоди вони завдали.

Він також зазначив, що у Росії досі немає переваги в українському небі, і повітряний простір "залишається спірним".

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона за добу 18 березня збила як мінімум 12 повітряних цілей російських окупантів, включаючи літаки, вертольоти, безпілотники і крилаті ракети.

Ми також писали про те, що українські військові збили ракету окупантів над Києвом, але її уламки потрапили на житлові будинки, і будівлі школи і дитсадка. В результаті зруйновані частини будівель, 1 людина загинула і 19 отримали поранення.

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Війна Росії проти УкраїниПентагон