Сбитая над Киевом ракета попала в жилой дом: фоторепортаж

В четверг, 18 марта, ранним утром вражеские войска вновь ударили по спальным районам столицы Украины, осуществив ракетный обстрел в направлении спальных районов Киева. В результате падений сбитой ракеты пострадали шесть многоэтажных домов.

Вид с воздуха на разрушенный спальный район Виноградарь после падения вражеской ракеты (фото: Getty Images)

По словам киевского городского головы Виталия Кличко, вражескими ракетами на Виноградаре были повреждены 6 жилых многоэтажек, а также близлежащие здания детского сада и школы.

Падения частей вражеской ракеты привело к значительным разрушениям построек, масштабным возгораниям, а также человеческим жертвам.

Так, утром 18 марта остатки сбитой вражеской ракеты, обрушились на дома расположенные в Подольском районе города (жилой массив Виноградарь).

Несколько дней подряд, в результате вражеских обстрелов в сторону столицы Украины в спальным районам Киева нанесены существенные повреждения.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 23-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.