Российские военные выкрали четырех участников мирного митинга в Каховке

В воскресенье, 3 апреля, в Каховке Херсонской области прошел мирный митинг против оккупации города, на котором российские военные захватили не менее четырех человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каховской городской территориальной общины в Facebook.
Российские оккупанты задержали Игоря Бахура, 1983 года рождения; Елену Бубнову, 1990 года рождения; Юрия Гедзика, 1974 года рождения; Анатолия Качинского, 1985 года рождения.
Оккупанты выкрали четырех участников мирного митинга в Каховке (фото: Каховская городская территориальная община)
Кроме того, во время участия в митинге двое гражданских получили ранения резиновыми пулями. Одному пуля попала в бедро, другому в шею. К настоящему времени их жизни угрозы уже нет.
Напомним, российские оккупанты отпустили из плена мэра Берислава Херсонской области.
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